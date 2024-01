Terzino sinistro, domani la firma di Vinagre col Verona

Vinagre era in prestito all'Hull City in Championship e lo Sporting lo ha richiamato per procedere col Verona. Il terzino negli ultimi due mesi ha giocato solo uno spezzone di 30 minuti. A novembre un problema al tendine del ginocchio lo ha costretto fuori. Rientrato, a metà dicembre il problema si è riacutizzato in maniera severa e da allora è rimasto fuori. Nell'Hellas cercherà dunque il rilancio, dopo alcune stagioni che hanno deluso le attese allo Sporting e All'Everton dove era stato in prestito prima dell'Hull City.