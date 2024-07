Tessera del tifoso, le info per rinnovi e sottoscrizioni

Le modalità per avere la tessera di fidelizzazione obbligatoria per gli abbonamenti

Hellas Verona FC informa tutti i propri abbonati che per poter sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2024/25 del campionato di Serie A Enilive, per le partite casalinghe dei gialloblù che si giocheranno allo stadio 'Bentegodi', si dovrà essere in possesso della tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' di Hellas Verona FC obbligatoriamente in corso di validità.