Test Verona, con la Cremonese a Peschiera del Garda

Hellas Verona FC comunica che – per ragioni organizzative – è cambiata la sede di gioco della programmata amichevole di sabato, 12 settembre, fra la squadra di mister Juric e la Cremonese. Non sarà più lo Stadio Comunale di Villafranca ad ospitare il test-match dei gialloblù, ad una settimana dall’inizio del campionato di Serie A TIM.

L’amichevole con i grigiorossi, 12esimi classificati nello scorso campionato di Serie B, si disputerà allo Sporting Center ‘Paradiso’ di Castelnuovo del Garda/Peschiera. L’orario d’inizio del match rimane invece confermato alle 17.30.

La suddetta amichevole si disputerà a porte chiuse, tanto per il pubblico quanto per gli organi di informazione, in quanto – durante l’emergenza Covid-19 – l’accesso ai Centri Sportivi dei Club è consentito solo a tesserati e addetti ai lavori che seguono il protocollo sanitario Figc.

fonte: hellasverona.it