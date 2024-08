Thiago Motta: “Abbiamo fatto una buona prestazione”

Le parole dell'allenatore della Vecchia Signora

Redazione Hellas1903 26 agosto - 23:18

Una straripante Juventus ha battuto 3-0 l'Hellas portandosi in testa alla classifica di Serie A. Di seguito le parole del tecnico bianconero Thiago Motta:

L'analisi di questa partita?

"I giocatori forti a prescindere dalla età sono forti e noi li abbiamo. Abbiamo fatto una buona prestazione, un risultato interessante".

I nuovi arrivi?

"Due giocatori forti che dovranno adattarsi subito a questo punto per rendere la squadra migliore".

Di cosa sei più contento?

"Oggi tante persone hanno lavorato per mettere in condizione i nostri ragazzi. I tifosi hanno creato una bella atmosfera fin dall'inizio seguendoci in 3500".

Nonostante qualche defezione numerica in pre-stagione la Juventus sta facendo molto bene...

"No, è stato un bel pre-campionato, abbiamo lavorato bene, siamo stati anche in un posto ben attrezzato in Germania".

Vlahovic?

"Un leader positivo nel gruppo, ha giocato per la squadra, facendo molto movimento e soprattutto è un giocatore che sa fare goal, sono soddisfatto di lui, deve continuare così".

Anche dietro molto bene?

"Ottima prestazione di un lavoro fatto bene da parte di tutti, dai ragazzi in campo a tutte le persone competenti che lavorano per il bene del gruppo. Ognuno di noi cerca di fare il proprio lavoro al massimo per mettere in condizione questi ragazzi, che sono forti, di fare delle ottime prestazioni".

Locatelli?

"Ottima prestazione come tutti i suoi compagni, tutti hanno fatto bene".

Seconda partita senza subire goal...

"Tutto è importante nel calcio, qualsiasi dettaglio che si possa migliorare, non ci si può mai accontentare di quello che si è fatto nella partita precedente ma avere già la testa al prossimo allenamento. Ora bisogna prepararsi bene alla prossima partita contro la Roma. una grande del nostro campionato da affrontare davanti al nostro pubblico".