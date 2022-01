Thiago Motta: “Esagerata l’espulsione di Agudelo, era il momento più importante della gara”

Il tecnico dello Spezia: "Ora pensiamo al derby col Genoa"

Poi: "Alla fine della partita siamo in due a sbagliare, non sono d'accordo con la decisione dell'arbitro. Dobbiamo pensare alla prossima partita contro il Genoa, abbiamo due giorni per preparare il derby. Sento frustrazione dentro, le discussioni ci stanno".