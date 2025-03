Thiago Motta: “Grande partita, potevamo segnare di più”

Giocato con pazienza? Sì sono d'accordo che il modo in cui siamo arrivati ai tre punti era importante e non era facile. Essere tranquilli significa aspettare e giocare a calcio. Non è facile perché dopo l'eliminazione l'ambiente era particolare e poteva venire la troppa voglia di fare le cose e l'ansia. Quando è così lasci dei contropiede, invece noi non abbiamo dato questa opportunità ai nostri avversari. Nella ripresa potevamo fare anche qualcosa di più dei due gol"