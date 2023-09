Thiago Motta: “Ho una squadra di professionisti, a Verona con coraggio”

“Mi aspetto il Bologna di sempre, che sa come scendere in campo e applicare le idee per tutta la durata della gara. Bisogna fare una buona prestazione per vedere un buon risultato. La squadra è fatta di grandi professionisti che sanno come comportarsi per affrontare una partita importante contro il Verona. Abbiamo lavorato bene, anche chi è stato in Nazionale.