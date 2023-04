Thiago Motta: “Noi al meglio nella partita col Verona”

Il tecnico del Bologna: "Affrontiamo una gara difficile. Tanti tifosi con noi? Andiamo in campo per loro"

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della gara col Verona.

Ha detto, come riporta www.tuttomercatoweb.com: "La gara di venerdì? Una partita difficile come tutte le partite in Serie A, l'importante siamo noi. Con grande rispetto e umiltà, loro sono una squadra buona e molto agguerrita in questo momento. Per avere il risultato dalla nostra parte dovremo continuare ad avere i piedi per terra, continuare a fare il nostro meglio".