Thiago Motta: “Verona squadra che battaglia, noi cercheremo di andare al massimo”

Thiago Motta ha presentato in conferenza stampa la trasferta della Juventus al Bentegodi di domani sera.

"Tutte le partite hanno una storia diversa - ha detto l'allenatore della Juve - abbiamo giocato in casa con il Como e abbiamo fatto una buona prestazione. Mi aspetto un'altra storia domani, dobbiamo essere pronti e preparati a tutto. Troveremo grande entusiasmo dopo la vittoria con il Napoli. Faremo la nostra partita, sempre al massimo, come squadra.

La squadra sta molto bene ha fatto una buona preparazione per la partita. Affronteremo una squadra che sta altrettanto bene, perché ha vinto contro una seria candidata per vincere lo scudetto. Troveremo una squadra che battaglia, che gioca, che contrattacca e che sa cosa vuole in campo"