Tifosi, domani il ritiro della tessera “Non vi lasceremo mai”

Il servizio sarà disponibile al bigoncio 1 del Bentegodi dalle 13.30 alle 18. Prezzo 10 euro

Hellas Verona FC informa che, nella giornata di mercoledì 8 settembre - presso la biglietteria n.1 dello stadio 'Bentegodi' - sarà possibile, dalle 13.30 alle 18 , ritirare la tessera di fidelizzazione 'Non vi lasceremo mai' per tutti coloro che abbiano già presentato la domanda di rinnovo o sottoscrizione durante le gare contro Catanzaro, Sassuolo e Inter dello scorso agosto.

Sempre nella giornata di mercoledì tutti coloro che volessero rinnovare o sottoscrivere la tessera potranno presentare la documentazione necessaria (CLICCA QUI), mentre il ritiro della stessa potrà avvenire domenica 19 settembre in occasione di Hellas Verona-Roma, nelle giornate delle successive gare casalinghe o in occasione di successive aperture che verranno comunicate in seguito.