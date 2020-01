Tifosi gialloblù a Ferrara, raggiunta quota 1.072

L’aumento di disponibilità di biglietti per gli ospiti fornito dalla Spal ha portato i tifosi del Verona ad accrescere il loro numero per la gara di domenica allo stadio “Mazza”. Ieri sera il dato della prevendita è salito a 1.072 (1000 i posti disponibili inizialmente), con ancora oggi e domani per poter acquistare il tagliando. Qui sotto le info.

PUNTI VENDITA

La vendita dei biglietti per il Settore Ospiti (ulteriori 400 posti) è attiva e terminerà alle ore 19 di sabato 4 gennaio. I tagliandi saranno disponibili online (CLICCA QUI) o presso le ricevitorie Vivaticket abilitate (CLICCA QUI).

PREZZO DEI BIGLIETTI SETTORE OSPITI

Il costo di un singolo tagliando intero è di 25€ in prevendita. Sono previste riduzioni per donne (16€ in prevendita), per Over nati dopo il 31/12/1954 (16€ in prevendita), Under nati dal 1/1/2004 (16€ in prevendita).

– I residenti della Provincia di Verona potranno acquistare biglietti per tutti i settori dello stadio e non del solo settore ospiti

– I residenti della Provincia di Verona potranno acquistare biglietti senza possedere la fidelity card dell’Hellas Verona F.C.