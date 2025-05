Tifosi gialloblù, in 700 a san Siro

Saranno in 678 i tifosi del Verona questa sera presenti a San Siro per Inter-Hellas.

Questo il dato finale della prevendita diffuso. In tanti a sostegno della squadra nella trasferta a Milano che mai ha dato il segno 2 né in casa Inter né in casa Milan, se non nella Prima Divisione nel 1922 (il 12 marzo, Milan-Verona 0-1 con gol di Chiecchi II) ricordata per lo scisma che la vide contrapporsi ad un altro torneo parallelo, quello di Prima Categoria della Federazione Italiana Giuoco Calcio.