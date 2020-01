Tifosi leccesi fuori, ma non del tutto, anzi.

Per la partita con il Verona, infatti, è stato decretato lo stop alla vendita (e il rimborso per chi avesse già effettuato l’acquisto) dei biglietti per il settore ospiti per i residenti nella provincia del capoluogo salentino.

In realtà, però, saranno in tanti i sostenitori giallorossi presenti al Bentegodi. Soltanto in 70 su circa un totale di 1000 sono le persone coinvolte dal provvedimento.