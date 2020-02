Tim Parks: “Il Verona è uno stato d’animo”

Tim Parks, scrittore e tifoso del Verona, fra le cui opere c’è il libro “Questa pazza fede”, dedicato alla passione per l’Hellas, parla dei gialloblù, intervistato da “La Gazzetta dello Sport”.

Dice, tra l’altro: “Appena ne ho l’occasione, mi catapulto al pub per vedere le partite del Verona. Sono stato abbonato per molte stagioni, ho visto la squadra salire e scendere. Per il Verona si sta male e si gioisce. È uno stato d’animo“.

Aggiunge Parks: “Se sei del Verona sai che devi soffrire. Per questo bisogna godersi questo momento meraviglioso. Prima o dopo finirà, è inevitabile, ma intanto lasciate che me lo gusti”.