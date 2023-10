Tim Parks: “Lottare sempre, mai tirarsi indietro: questo è lo spirito Hellas”

Ha detto: "I tifosi dell’Hellas sono votati a un tipo di legame differente rispetto a quello degli altri. Basta ascoltare, intonare i loro canti: non è la semplice melodia sull’amore per la maglia a scandirli, ma un senso ruvido di lotta per quel medesimo amore. Sei del Verona e sai che dovrai soffrire, che saranno più le partite che perderai di quelle che vincerai. Uscivo dallo stadio sgomento, con le mani che tremavano per la tensione. È una forma di masochismo a cui non puoi rinunciare. Ed è per questo che non ti tiri indietro e, per la stessa ragione, non deve mai farlo la squadra. Sconfitti, sì, arresi, no, nemmeno col più forte degli avversari. Questo è lo spirito dell’Hellas: andare sempre a tutta".