Tiro a segno al Bentegodi: Verona 0 Inter 6. Un Hellas da cancellare si arrende dopo mezzora

Disastroso autogol di Gaich dopo mezzora, poi i nerazzurri dilagano

Andrea Spiazzi Direttore

Dura 31 minuti la partita del Verona con l'Inter, fin lì accorta anche se con un Hellas troppo ripiegato all'indietro. Poi Adolfo Gaich segna nella sua porta un gol che lo perseguiterà nei suoi incubi peggiori con un colpo di testa in tuffo alle spalle di Montipò, che, poveretto, nei minuti precedenti aveva compiuto tre grandi parate. Un missile di Cahlanoglu e un minuto dopo un pallone fin troppo facile per Dzeko da mettere dentro segnano poi l'esito del match, con i gialloblù in confusione. Del resto 3 cazzotti in sei minuti metterebbero ko squadre ben superiori. Nel secondo tempo segnano Lautaro, ancora Dzeko e di nuovo Lautaro mentre i gialloblù sognano che Orsato fischi prestissimo, infilzati come pollastri nello spiedo di un'Inter spietata.

La consolazione è che non fanno punti nemmeno Spezia e Lecce, che però fanno faticare Atalanta e Juventus. La classifica, laggiù, resta invariata e ora ci sarà da superare lo shock di questa sera per affrontare un vero e proprio spareggio salvezza, quello di domenica sera a Lecce.

FORMAZIONI

Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi, Lazovic; Gaich

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Doig, Djuric, Terracciano, Braaf, Ngonge, Dawidowicz, Kallon, Cabal, Duda, Coppola, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni

Inter (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Acerbi, D'Ambrosio; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko

A disposizione: Cordaz, Onana, Gagliardini, Correa, Bellanova, Asllani, Barella, Darmian, Carboni, Zanotti, Fontanarosa, Lukaku, Bastoni

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Orsato (Sez. AIA di Schio)

PRIMO TEMPO, IL VERONA REGGE GRAZIE A MONTIPÒ, POI NE PRENDE TRE

Inter subito avanti, Verona che regge e risponde non chiudendosi. Depaoli si abbassa a fare il quarto difensore. Dopo una decina di minuti il gioco è tra i pedi dei nerazzurri, in difficoltà a trovare spazi per la marcatura a uomo del Verona negli ultimi 40 metri. Magnani e Abildgaard risolvono di testa in corner su un paio di cross pericolosi.

VERDI PERICOLOSO. Al 19' è l'Hellas a creare il primo vero pericolo. Verdi si incunea in area servito da Lazovic, riceve avanza e calcia col sinistro: Handanovic respinge.

MONTIPÒ SALVA TRE VOLTE. Al 27' Dzeko salta su un cross da punizione di Calhanoglu, Montipò salva la porta mettendo in corner un pallone sotto la traversa. Da corner è D'Ambrosio a trovarsi solo sul secondo palo, Montipò si supera ancora. Dal nuovo angolo è D'Ambrosio a trovarsi in buona posizione ma Montipò dice ancora no.

MONTIPÒ NON PUÒ NULLA SULL'INCREDIBILE GOL DI GAICH NELLA SUA PORTA

Mai dire gol lo eleggerebbe indubbiamente gol dell'anno. Una tragicomica autorete di Gaich porta in vantaggio l'Inter. Al 31' c'è un corner battuto corto a destra per Dimarco, sul cross dell'esterno Gaich va in tuffo per respingere ma insacca nella sua porta. Non ci si può credere ma avviene sul serio.

HIEN CI PROVA. Il Verona risponde, su cross da punizione Hien salta e inzucca con palla fuori.

L'INTER DILAGA. Calhanoglu trova campo al 36', avanza e poi da fermo spara un bolide da 30 metri che si insacca sotto la traversa. Nemmeno il tempo di battere che Brozovic strappa la palla a Tameze, Mkhitaryan serve Lautaro che vede Dzeko, il bosniaco entra in area e fulmina Montipò.

L'Hellas è al tappeto e rischia ancora. Gaich, il cui terrificante errore lo inseguirà nei peggiori incubi, prova in controbalzo al 44', Handanovic mette in corner senza difficoltà. Poi Lazovic stoppa male un traversone di Faraoni che poteva metterlo davanti al porta.

SECONDO TEMPO, VERONA ALLO SBANDO. SEGNANO LAUTARO, DZEKO E ANCORA LAUTARO

CAMBI. Zaffaroni e Bocchetti la danno per persa e tolgono Verdi e Lazovic, al loro posto Doig e Duda. Ritmi lenti, l'Inter controlla e giochicchia. Gaich tenta un colpo di tacco senza alcuna sorte. La sua resterà una serata terrificante.

0-4. Il Verona avrebbe il dovere di salvare l'onore, ma al 55' Ceccherini perde male il pallone a sinistra, Brozovic serve un solissimo Lautaro che davanti a Montipò lo supera con un morbido pallonetto.

0-5. Dzeko segna la doppietta con un tiro a giro rasoterra dopo essersi liberato con facilità di Doig, dell'Hellas non c'è più alcuna traccia.

63': altro cambio in vista di Lecce, esce Hien, entra Coppola

70': esce Gaich, entra Djuric

82': entra Cabal, esce Ceccherini coi crampi non si capisce per quale tipo di fatica

Il Verona tenta di giocare qualche pallone per un ipotetico gol della bandiera che non arriverebbe nemmeno giocando per tre giorni di fila.

0-6 al 93': non c'è pietà per un Hellas senza segni vitali, Lautaro fa quello che vuole in area e piazza la doppietta.

I gialloblù dovranno cancellare immediatamente la disfatta: domenica al Via del Mare si giocheranno una bella fetta di salvezza.

VERONA-INTER 0-6

Rete: 31' Gaich (aut.), 36' Calhanoglu, 38' Dzeko, 55' Martinez, 61' Dzeko, 92' Martinez

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien (dal 62' Coppola), Ceccherini (dall'82' Cabal); Faraoni, Tameze, Abildgaard, Depaoli; Verdi (dal 46' Duda), Lazovic (dal 46' Doig); Gaich (dal 69' Djuric)

A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Terracciano, Braaf, Ngonge, Dawidowicz, Kallon, Sulemana

Allenatore: Marco Zaffaroni

Inter (3-5-2): Handanovic; De Vrij, Acerbi, D'Ambrosio (dal 57' Bellanova); Dumfries (dal 65' Zanotti), Calhanoglu, Brozovic (dal 77' Asllani), Mkhitaryan (dal 65' Gagliardini), Dimarco (dal 57' Darmian); Martinez, Dzeko

A disposizione: Cordaz, Onana, Correa, Barella, Carboni, Fontanarosa, Lukaku, Bastoni

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Orsato (Sez. AIA di Schio)

Assistenti: Gamal Mokhtar (Sez. AIA di Lecco), Domenico Palermo (Sez. AIA di Bari)

NOTE. Spettatori totali: 19.409.