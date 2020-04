Tommasi e la ripresa: “Ecco le condizioni per tornare a giocare”

Damiano Tommasi, intervistato da “Libero”, ha parlato delle condizioni necessarie per riprendere a giocare.

Il présidente dell’AIC ha detto: “Cosa serve per tornare in campo? 1) Che l’emergenza sia finita, e ce lo auguriamo tutti. 2) Se si torna a giocare deve essere per portare a termine la stagione anche oltre il 30 giugno, perché mancano ancora tante partite. Scegliere a tavolino promossi e retrocessi è complicato, parliamo di investimenti importanti come per il caso del Benevento. 3) Si deve poter viaggiare in sicurezza, perché non è solo questione di allenarsi ma di muovere 50 persone due volte a settimana – i ritmi saranno quelli – in quella che oggi è zona rossa. E parlo per esperienza personale“.