Tommasi: “Grande stima per Juric, resti a Verona”

L'ex gialloblù: "Sa trascinare il gruppo, i giocatori lo seguono"

Dice l'ex giocatore gialloblù: "Ivan Juric? Lo stimo, è uomo di grande passione. Sa trascinare il gruppo nel suo progetto, i giocatori lo seguono con umiltà. Altrove, in squadre dove già si sa come si vince, è più difficile".

Osserva Tommasi: "Far cambiare le modalità di allenamento non è semplice, le dinamiche all’interno dello spogliatoio sono diverse: esempio ne è Gasperini, per il quale all’Inter fu durissima. Non so se Juric sia preparato ad affrontare queste dinamiche. Il vero salto da un club all’altro lo fa il rapporto con i giocatori".