Tommasi: “Hellas, quante cessioni: questo non aiuta”

Ha detto: "Avrei preferito che mandassero via Mourinho una settimana più tardi. Così l'Hellas troverà avversari che vorranno dimostrare qualcosa di speciale. I grandi giocatori che diventano allenatori comunque devono saper cancellare ciò che sono stati in campo. De Rossi è un simbolo della Roma chiamato a far dimenticare di esserlo stato".

Poi, sulla situazione dell'Hellas, Tommasi ha commentato:"Lo scorso campionato, con quella salvezza a un certo punto insperata, ci condiziona: è lo stimolo a non dare niente per scontato, ma è anche l’obbligo di reagire ai risultati avversi prima che sia troppo tardi. Il mercato invernale sta vivendo di partenze, come non mai. Questo non aiuta. Le cessioni di alcuni elementi importanti disorientano".