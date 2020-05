Tommasi: “I giocatori non vedono l’ora di tornare in campo”

“Criticare non significa essere contro la ripresa. Se la situazione continua a migliorare, non si vede l’ora di tornare in campo. Sciopero? Per scioperare bisogna giocare. Sui play-off se ne parliamo significa che qualcosa si è inceppato, è preoccupante. Se si inceppa qualcosa, pensare di organizzare gare nell’incertezza richiede di pensarci bene. Si deve partire per finire e se si inceppa qualcosa bisogna preoccuparsi come cittadini italiani”.

Queste le dichiarazioni di Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, a Sky.