Tommasi: “Il Verona ci ha sempre creduto: salvezza meritatissima”

Intervistato dal "Corriere di Verona", Tommasi ha detto: "La fortuna non esiste nel calcio. Ci sono i meriti che hai e che ti portano a ottenere determinati risultati. Questo è il caso dell’Hellas. Che, senza dubbio, in questa stagione ha fatto molto meglio rispetto alla scorsa. Allora, c’era da puntare su un’unica rivale per restare in Serie A, ossia lo Spezia, che ha poi sconfitto allo spareggio. Storia diversa, per questo campionato: tante concorrenti, tutto più difficile”.

Poi: “Come si è salvato il Verona ?È sempre rimasto in corsa. Non si è mai abbattuto, anche dopo quelle sconfitte in cui se puoi avere il timore di aver compromesso il tuo cammino. Non è così: tu il treno lo perdi nel momento in cui decidi di scendere. Il Verona non ha mai avuto questo tipo di atteggiamento, ci ha creduto e ha conquistato la salvezza. Con pieno merito, ribadisco”.