Tommasi: “Ora non si può riprendere”

Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1.

Queste le sue parole, dopo l’incontro, insieme alle altre rappresentanze del mondo del pallone, con il Ministro allo Sport, Vincenzo Spadafora: “Allo stato attuale la situazione del Paese non consente la ripresa dell’attività, dobbiamo capire se ci saranno le condizioni di sicurezza nelle prossime settimane e quali procedure si devono attivare per renderlo possibile, tutelando la salute di tutti, non solo degli atleti. L’incontro di oggi è stato utile per mettere sul piatto tutte le posizioni delle componenti del mondo del calcio e metterle a confronto con chi dovrà analizzare la situazione per stilare un protocollo adeguato“.