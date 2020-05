Tommasi: “Priorità agli allenamenti, i calciatori devono tornare a fare il proprio lavoro”

“Sono soprattutto concentrato sulla parte del protocollo che riguarda gli allenamenti individuali degli sport di squadra. Per tutti calciatori è fondamentale tornare a fare il proprio lavoro, non solo giocare ma anche allenarsi. È questo quello che più interessa a noi, vedremo se si riuscirà a mettere per iscritto il permesso ai giocatori di tornare ad allenarsi nei centri sportivi, ovviamente in forma individuale e con tutte le sicurezze possibili. Poi speriamo per il 18 maggio negli allenamenti collettivi”.

Queste le parole di Damiano Tommasi, presidente dell’Assocalciatori, intervenuto a Sky Sport 24.