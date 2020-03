Tommasi: “Tornare a giocare in agosto sarebbe già positivo”

Il presidente dell’Associazione italiana calciatori, Damiano Tommasi, intervenuto a ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio 1, si è espresso in merito alla possibilità di tornare in campo. “Se si potesse tornare a giocare, che è quello che tutti noi vorremmo, significherebbe che la situazione si è normalizzata – dice Tommasi – gli scenari possono cambiare e cercare di prepararsi a tutte le ipotesi, tutte plausibili, è sempre più complicato. C’è anche il tema organizzativo: sarebbe un sogno tornare a giocare in estate, una notizia positiva se fosse possibile ad agosto, ma questo comporterebbe degli interventi sui contratti dei giocatori che scadono a giugno, lo spostamento delle competizioni che rischiano di andare a incidere sulla stagione 2020-21 e bisogna programmare anche i campionati di B e Lega Pro perché ci sono i salti di categoria e le iscrizioni ai campionati in tempi più stretti. E’ un lusso pensare a come programmare la ripresa”.