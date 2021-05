Torino, contro il Verona tornano Mandragora e Verdi

Dopo la squalifica l'attaccante e il centrocampista saranno nuovamente titolari al Bentegodi

Buone notizie per il Torino, con importanti ritorni per la sfida al Verona. Sono pronte a rientrare dopo la squalifica, infatti, due pedine fondamentali di mister Nicola: Rolando Mandragora e Simone Verdi.

Per quanto riguarda Verdi non c'è ancora alcuna certezza assoluta. Nonostante l'alta probabilità che l'attaccante entri da titolare, c'è anche la possibilità che il tecnico granata opti per un suo ingresso a partita già avviata e preferisca per la prima parte di gioco il serbo Lukic.