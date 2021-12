Torino, Juric: “Grande cosa se battiamo e scavalchiamo il Verona”

Granata eliminati dalla Samp in Coppa Italia: "Se facciamo così con l'Hellas ne prendiamo sei"

Il tecnico granata, per due anni alla guida dell'Hellas, guarda all'incontro di domenica con i gialloblù e dice, come riporta il sito www.toronews.it: "Sarà una partita difficilissima, normale che un po' di emozione da parte mia ci sarà perché sono stati due anni meravigliosi, abbiamo costruito tante belle cose e vedrò molta gente con piacere. Abbiamo una grande occasione di andare avanti a loro in classifica, che sarebbe una grande cosa. Dobbiamo ripetere come minimo la prestazione fatta col Bologna per cercare di essere al loro livello"