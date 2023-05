Torino super in trasferta, serve un grande Verona per fermarlo

I granata, settimi in classifica per il rendimento esterno, hanno vinto tre delle ultime quattro gare fuori casa

Il Torino ha un ottimo rendimento in trasferta.

Con 25 punti raccolti, è settimo in Serie A per le gara disputate fuori casa.

La squadra di Ivan Juric ha vinto tre delle ultime quattro partite esterne: per 2-0 col Lecce e la Sampdoria e per 1-0 con la Lazio, pareggiando per 1-1 col Sassuolo.