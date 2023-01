Torino-Verona 1-1, l’Hellas fa un punto dopo 4 mesi

Hellas di lotta: vantaggio di Djuric, pareggio di Miranchuk

Andrea Spiazzi

Il Verona torna a far punti dopo 4 mesi esatti. Uno solo, a Torino, basta per rinnovare i buoni propositi per l’anno nuovo, non per guadagnare terreno sulle dirette rivali, anzi. Lo Spezia pareggia con l’Atalanta e la Samp vince a Reggio Emilia.

In vantaggio con un’incornata di Djuric a fine primo tempo, l’Hellas subisce il pari con una fiondata di Miranchuk nel sette. Buono l’impegno, bene la grinta, poche però le ripartenze necessarie per portare a casa il bottino pieno.

FORMAZIONI

Verona senza Faraoni, Lasagna, Cortinovis e Praszelik. Molti gli esclusi in partenza da Zaffaroni e Bocchetti. Al centro dell’attacco c’è Djuric con Kallon e Lazovic alle spalle. Esterni De4paoli e Doig, in mezzo al campo Tameze e Sulemana.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Miranchuk; Radonjic

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Karamoh, Sanabria, Adopo, Seck, Dembele, Gineitis, Linetty

Allenatore: Ivan Juric

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Dawidowicz, Hien, Ceccherini, Depaoli, Sulemana, Tameze, Doig, Lazovic, Kallon, Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Veloso, Verdi, Henry, Hrustic, Ilic, Piccoli, Günter, Magnani, Terracciano, Cabal, Coppola

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Federico Dionisi (Sez. AIA de L'Aquila)

Verona in maglia turchese, non presenti tifosi gialloblù per il divieto di vendita biglietti.

PRIMO TEMPO, IL VERONA SI DIFENDE E COLPISCE IL TORINO

Avvio equilibrato con le squadre che si affrontano con duelli a tutto campo. Il Torino prende presto il possesso del gioco ma manca in precisione negli affondi, il Verona è compatto dietro ma non riparte.

Alo 13’ Ceccherini sbroglia davanti a Montipò dopo un cross pericoloso dal fondo di Lazaro. Poi da fuori Miranchuk calcia con Montipò che controlla.

Hien ringhia su Vlasic, Dawidowicz deve fare le sue per contenere Radonjic e Ceccherini sale spesso fino a metà campo per fermare Miranchuk. L’Hellas è tutto nella sua area tranne Djuric che al 24’ spizza in avanti per Lazovic anticipato da Milinkovic-Savic.

Il Torino aumenta l’intensità e i gialloblù barcollano. Al 27’ Lukic calcia da fuori trovando una barriera in movimento gialloblù. Al 31’ Ceccherini spreca il primo corner con un fallo in attacco.

Da corner al 37’ Djidji sfiora pericolosamente la palla di testa. Al 42’ rimane a terra Sulemana. Crampi per lui che ha corso moltissimo ad inseguire i centrocampisti avversari.

DJURIC! VANTAGGIO VERONA

L’Hellas va in vantaggio a sorpresa al 45’ dopo un corner conquistato. Lazovic pennella, Djuric guadagna la posizione e a pochi passi dal portiere inzucca in rete.

SECONDO TEMPO, EQUILIBRIO IN CAMPO POI IL GRAN GOL DI MIRANCHUK

Radonjic calcia a giro centralmente, Montipò non ha problemi al 47’. Il Verona riprende da come ha lasciato con marcature a uomo a spezzare la trama granata.

Djuric ci prova da fuori area, una deviazione mette in corner al 50’. Il bosniaco è il più pericoloso tra i gialloblù, tenendo da solo il peso dell’attacco. L’Hellas alza di qualche metro le linee con più coraggio.

Al 60’ Depaoli ha l’occasione del 2-0 ma di testa, da ottima posizione manda a lato su un bel cross di Kallon, che lotta all’indietro recuperando palloni. L’Hellas ci crede, ma nel suo momento migliore prende gol.

MIRANCHUK, 1-1

La marcatura di Ceccherini, seppur fuori area, è lasca. Miranchuk al 64’ si aggiusta la palla e spara un sinistro a fil di palo, quasi all’incrocio, dove ci sono le ragnatele.

LAZOVIC SI MANGIA IL GOL

Incredibile, pochi istanti dopo, il gol mancato da Lazovic. Al 65’ Doig crossa, Rodriguez perde il serbo che a un passo dal secondo palo di testa manda sul fondo.

Juric toglie Radonjic per Sanabria. Le squadre si allungano, Kallon scatta, Lazaro spreca un contropiede.

CAMBI DI ZAFFARONI. Al 72’ Ilic e Verdi sostituiscono Sulemana e Kallon. Verdi porta palla e fa respirare i suoi. Bocchetti e Zaffaroni discutono in panchina sui prossimi cambi.

Al 78’ Depaoli ruba palla a Vojvoda, Lazovic crossa e Djuric di testa da fermo non riesce a dare la potenza necessaria.

I gialloblù si abbassano anche con Djuric. All’81’ Lazovic lascia il posto a Terracciano, all’86’ Hrustic entra per Depaoli. Juric cambia Ricci all’89’, dentro Linetty.

Schuurs prende il giallo per un fallo tattico su Tameze. L’arbitro Dionisi assegna 6 minuti di recupero. Il Verona arriva fino alla trequarti poi non morde. Anche il Torino ci prova ma non trova spazi e Linetty spreca una buona occasione.

Il pareggio è buono, la montagna da scalare rimane altissima.