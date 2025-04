Torino-Verona festival di errori, 1-1 e l’Hellas vede la salvezza

Montipò para un rigore, Milinkovic-Savic regala gol a Sarr, pareggia Elmas

Andrea Spiazzi Direttore 6 aprile 2025 (modifica il 6 aprile 2025 | 17:13)

Torino Verona è una gara fitta di erroracci da C da ambo le parti. Tiri fuori del Verona, rigore sbagliato di Adams, paperaccia di Milinkovic-Savic che regala gol a Sarr che lo pressava, difesa dell'Hellas che tre minuti dopo concede a Elmas il pareggio. Cose folli da gara di fine campionato nella quale alle due contendenti basta non perdere, e così è. Montipò si prende la palma del migliore, al suo nono rigore parato in carriera, l'ultimo dei quali nello spareggio salvezza con lo Spezia del giugno 2023 a M'Bala Nzola.

L'Hellas mantiene il +7 sull'Empoli terzultimo e rimane così in zona tranquilla.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Ricci; Gineitis, Vlasic, Elmas; Adams.

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Karamoh, Ilic, Sanabria, Pedersen, Dembele, Sosa, Tameze, Linetty, Gabellini

Allenatore: Paolo Vanoli

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda, Bradaric; Bernede; Sarr, Mosquera

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Lambourde, Lazovic, Livramento, Slotsager, Kastanos, Patrick, Ajayi, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)

PRIMO TEMPO, MOSQUERA E BERNEDE CI PROVANO, GARA BLOCCATA

Zanetti deve rinunciare ancora a Tengstedt, Suslov e Serdar, ai quali si aggiunge Niasse. La gara si apre con un buon tentativo di Mosquera che dal limite sfiora il palo. Poi è un copione già visto: lungo e sterile possesso palla del Torino, con errori tecnici eclatanti, e qualche buon tentativo di rimessa del Verona, con Sarr impreciso. Al 36' è Bernede a provarci: il francese ruba palla a Rici, scambia con Bradaric e calcia a giro con palla che sibila vicino al palo. Al 40' Mosquera dalla sinistra verso il fondo, Walukiewicz si addormenta e l'attaccante calcia in curva. Ritmi bassissimi, si va all'intervallo col Verona più propositivo, ma i portieri restano coi guantoni puliti.

SECONDO TEMPO, ERRORI E DUE GOL PER L'1-1 FINALE

Vanoli sostituisce uno spaesato Walukiewicz con Pedersen. Il Torino prova a spingere, la difesa del Verona controlla senza patemi. Si ricade nel nulla cosmico. Gineitis azzoppa Bradaric e prende il giallo. Mosquera si sbatte, ma la porta resta un miraggio.

RIGORE PER IL TORINO E MONTIPÒ PARA! Su un traversone da corner Sarr lascia il braccio alto in area e la palla vi cade sopra. Bonacina va a rivedere e assegna il penalty. Adams va dagli 11 metri, calcia centrale e trova Montipò a respingere.

SARR! VERONA IN VANTAGGIO Accade finalmente qualcosa, il Verona passa al 65'. Retropassaggio di Coco per Milinkovic-Savic che perde tempo e calcia addosso a Sarr che lo pressa e deva in porta in porta per il vantaggio gialloblù. Gollonzo da paperissima.

ELMAS PAREGGIA. Sia mai che qualcuno resti in vantaggio per più di 2 minuti. Al 67' c'è un tacco di Vlasic in area di rigore per Elmas che, solo, controlla e con il mancino manda sul palo e poi in rete. La partita, per i portieri, finisce qui.

Girandola di cambi: nel Verona Livramento per Mosquera, Nel Torino Sanabria e Ilic per Adams e Casadei, il gioiello evanescente comprato a suon di quattrini dai granata. Escono poi Bernede e Sarr per Kastanos e Ajayi.

Ricci si fa espellere all'86' per un'entrataccia fuori tempo sul povero Ajayi, ma l'Hellas non cerca la spinta e non succede più nulla, il pareggio va bene. Il Verona vede il porto sicuro della salvezza sempre più vicino.

TORINO-HELLAS VERONA 1-1

Reti: 65' Sarr, 67' Elmas

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz (dal 46' Pedersen), Coco, Maripan, Biraghi; Casadei (dal 70' Ilic), Ricci; Gineitis (dal 64' Karamoh), Vlasic (dall'86' Linetty), Elmas; Adams (dal 70' Sanabria)

A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Dembele, Sosa, Tameze, Gabellini

Allenatore: Paolo Vanoli

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Dawidowicz, Duda (dall'86' Lazovic), Bradaric; Bernede (dall'80' Kastanos); Sarr (dall'80' Ajayi), Mosquera (dal 70' Livramento)

A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Frese, Daniliuc, Lambourde, Slotsager, Patrick, Cisse

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Kevin Bonacina (Sez. AIA di Bergamo)

Assistenti: Matteo Passeri (Sez. AIA di Gubbio) e Alessandro Costanzo (Sez. AIA di Orvieto)

NOTE. Ammoniti: 55' Gineitis, 75' Livramento. Espulso: 85' Ricci