Torino-Verona, i convocati dell’Hellas

Rifinitura a Novarello per i gialloblù. Out Faraoni, Lasagna, Praszelik e Cortinovis

Mister Marco Zaffaroni ha convocato 26 calciatori per Torino-Hellas Verona, match valido per la 16a giornata della Serie A TIM 2022/23, in programma domani, mercoledì 4 gennaio, alle ore 14.30, allo stadio 'Olimpico Grande Torino'.