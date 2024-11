Torna in scena “Verona8485”, appuntamento sabato in Sala Braggio

Lo scudetto del Verona e gli anni '80: sul palco gli attori Ermanno Regattieri e Andrea de Manincor

Redazione Hellas1903 11 novembre - 21:03

L'appuntamento è per sabato prossimo 16 novembre alle 20.45 in Sala Braggio, in via San Marco 59 a Verona.

Torna in scena in città lo spettacolo teatrale più volte applaudito "Verona8485", opera che ha come fulcro la stagione dello Scudetto dell'Hellas, il miracolo della squadra condotta da Osvaldo Bagnoli. Attorno alla vicenda sportiva si dipana anche la storia di quell'Italia e di quella Verona.

Il testo, un soggetto originale scritto da Matteo Fontana, è stato elaborato dagli attori Ermanno Regattieri e Andrea de Manincor, protagonisti della rappresentazione.

Un evento da non perdere per tutti gli appassionati dei colori gialloblù, del calcio degli anni '80 (e non solo) e della cronaca "morale" di quell'epoca.

L'ingresso è libero con offerta.