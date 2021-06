Torna in scena “Verona8485”, quattro le date a luglio

In città e provincia lo spettacolo con Ermanno Regattieri e Andrea de Manincor

Torna in scena in città e provincia lo spettacolo teatrale "Verona8485" con quattro date a luglio.

L'opera ha come fulcro la stagione dello Scudetto dell'Hellas , il miracolo della squadra condotta da Osvaldo Bagnoli, ma attorno alla vicenda sportiva si dipana la storia di quell'Italia e di quella Verona.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati dei colori gialloblù, del calcio degli anni '80 (e non solo) e della cronaca "morale" di quell'epoca.