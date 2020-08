“Il Verona ha fatto un gran campionato. Juric ha elevato la qualità del gruppo. Bravo. Ma, con tutto il rispetto, il valore delle rose è differente. La maglia del Genoa pesa, è la storia del calcio italiano”.

Così Vincenzo Torrente, tecnico ed ex giocatore genoano, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola in vista della partita di stasera al Ferraris.