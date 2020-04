”Come essere umano ho molta paura. Per fortuna ci sono le video chiamate con le quali posso tenermi in contatto con figli e nipoti: è per loro, e per i giovani in generale, che sono molto preoccupato. Non tanto per me stesso”.

Queste le parole sull’emergenza coronavirus dell’ex allenatore e già ct della nazionale italiana, Giovanni Trapattoni, intervistato da “la Repubblica”.