Troppo Napoli per il Verona, 2-0 al Maradona

Autogol di Montipò e rete di Anguissa, ma l'Hellas tira in porta solo nel finale

Andrea Spiazzi Direttore 12 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 23:01)

Il Napoli è troppo forte per un Verona troppo timido. Con un gol per tempo gli azzurri di Conte superano un avversario difensivo ad oltranza. Ok le assenze (Serdar e Tchatchoua più quella dell'ultimo momento di Ghilardi per la febbre) ma l'Hellas per sperare di cavar qualcosa dal Maradona doveva osare di più. Il Napoli, con un possesso palla di 70 a 30, è paziente e metodico nel cercare il gol. Ne arrivano due, potevano essere quattro. I gialloblù non riescono a ripartire con pericolosità e lo fanno troppo poco, con tutte le linee impegnate ad aspettare gli avversari, riuscendo a tirare in porta solo due volte nel finale di una gara già chiusa. Il resto è tutta difesa: tenace, messa a dura prova, sorpresa da due tiri dal limite.

FORMAZIONI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; McTominay, Lobotka, Zambo Anguissa; Politano, Lukaku, Neres

A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Raspadori

Allenatore: Antonio Conte

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni, Duda, Belahyane, Lazovic; Suslov; Tengstedt, Sarr

A disposizione: Berardi, Perilli, Daniliuc, Lambourde, Bradaric, Livramento, Okou, Sishuba, Kastanos, Dani Silva, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cisse, Corradi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Luca Zufferli (Sez. AIA di Udine)

PRIMO TEMPO, GARA A SENSO UNICO, AUTOGOL DI MONTIPÒ, IL NAPOLI SBAGLIA IL RADDOPPIO

Ghilardi ha l'influenza, i tre davanti a Montipò sono Magnani, Coppola e Dawidowicz. Squalificati Serdar e Tchatchoua a destra parte dal primo minuto Faraoni, in mezzo Duda e Belahyane, a sinistra Lazovic. In avanti confermato il duo Tengstedt-Sarr con Suslov sulla trequarti.

AUTOGOL DI MONTIPÒ. Ritmi lenti in avvio, il Napoli passa 5'. Politano scappa a destra, si accentra e trova una marcatura debole di Dawidowicz, il triangolo seguente tra Lukaku e Di Lorenzo vede il tiro dell'esterno finire sul palo, per poi sbattere sulla schiena di Montipò in tuffo e finire in rete. Anguissa può raddoppiare subito dopo, il tiro è alto a porta vuota. Il Napoli attacca, vuole chiudere presto il discorso. L'Hellas traballa e non riesce a ripartire. Lukaku è pericoloso, poi una semi-rovesciata di McTominay è deviata in corner dalla spalla di Belahyane.

Il Verona esce dalla morsa al 14' e crea una buona occasione. Faraoni crossa Tengstedt va di testa e sfiora l'incrocio dei pali. Poi è di nuovo Napoli, Montipò esce, Dawidowicz morde su Di Lorenzo, i gialloblù stanno nella loro trequarti. Dopo 10 minuti di ragnatela partenopea Faraoni al 27' serve Tengstedt che a destra, in area, viene murato da Juan Jesus nel momento del cross.

Al 30' Anguissa spara alto, poi Duda serve Faraoni ma Meret esce in tempo.

31': McTominay su assist di Neres manda alle stelle a pochi passi dalla porta sprecando un'enorme occasione. Faraoni è propositivo e un suo cross sfugge a Meret, Politano è lì dietro e risolve con l'attacco del Verona in ritardo.

Il Verona si scuote al 37'. Tengsted in area è fermato al momento del tiro da Rrahmani che si ripete due minuti dopo recuperando su Sarr lanciato in contropiede.

Il tempo si chiude col Napoli in pieno possesso del gioco ma in vantaggio di un solo gol.

SECONDO TEMPO, STESSA SOLFA, RADDOPPIA ANGUISSA E LA GARA SI CHIUDE

Neres galoppa a sinistra e porta a spasso Faraoni, dopo un minuto Montipò interviene di piede sul cross dal fondo del brasiliano. Il Napoli assedia l'area del Verona, Montipò mette in corner un tiro di McTominay. Da Corher Rrahmani svetta, Faraoni mette in angolo svettando sulla linea di porta. C'è ancora un corner, arriva Rrahmani che da buona posizione manda fuori.

Passano dieci minuti e l'Hellas riesce a farsi vedere in avanti, trovando però il muro della difesa del Napoli. Nei rari momenti di possesso della palla è Belahyane a mostrare i piedi migliori.

Lukaku fa da sponda, Coppola spazza. Il Verona difende all'estremo, ma così non può bastare.

2-0. ANGUISSA. Zambo Anguissa, al 61', si libera al limite di due gialloblù e spara un bolide mancino alla sinistra di Montipò che si insacca.

Il Verona non reagisce e difende lo 0-2. Il Napoli non è ancora sazio e macina gioco. I gialloblù sono troppo passivi.

Zanetti toglie Lazovic e Sarr, dentro Bradaric e Livramento al 69'. Non succede nulla e al 76' Daniliuc e Kastanos sostituiscono Faraoni e Tengstedt. Conte toglie Politano e Lukaku per mettere i due ex gialloblù Ngonge e Simeone.

Un guizzo di Livramento all'80' fa capire che il Verona è ancora in campo, seppur compassato e ormai arreso. Kastanos prova il tiro e Meret respinge il tiro potente ma centrale dal limite. È il primo tiro in porta dell'Hellas, e arriva all'82'. Belahyane esce, entra Mosquera.

Ngonge ci prova da fuori e sfiora l'incrocio all'86'. All'89' Livramento si libera bene di Di Lorenzo, poi calcia debolmente sul primo palo e Meret blocca. Il Verona conclude in attacco e si guadagna l'appellativo di una squadra comunque viva. Chi si accontenta gode, ma arriva la tredicesima sconfitta, e domenica prossima c'è la Lazio.

NAPOLI-HELLAS VERONA 2-0

Reti: 5' Montipò (au), 61' Anguissa

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola (dall'83' Mazzocchi); McTominay (dal 77' Raspadori), Lobotka, Zambo Anguissa; Politano (dal 77' Ngonge), Lukaku (dal 77' Simeone), Neres (dal 90' Zerbin)

A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Marin, Hasa

Allenatore: Antonio Conte

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Magnani, Coppola, Dawidowicz; Faraoni (dal 76' Daniliuc), Duda, Belahyane (dall'84' Mosquera), Lazovic (dal 69' Bradaric); Suslov; Tengstedt (dal 76' Kastanos), Sarr (dal 69' Livramento)

A disposizione: Berardi, Perilli, Lambourde, Okou, Sishuba, Dani Silva, Alidou, Ajayi, Cisse, Corradi

Allenatore: Paolo Zanetti

Arbitro: Luca Zufferli (Sez. AIA di Udine)

Assistenti: Dario Cecconi (Sez. AIA di Empoli), Domenico Fontemurato (Sez. AIA di Roma 2)