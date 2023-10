Troppo Napoli per questo Verona, 1-3 per gli azzurri

Partita molto intensa fisicamente, i campioni d’Italia in carica ritrovano vittoria e compattezza grazie alle reti del calciatore georgiano e di Politano. Lazovic la riapre ma non basta.

Redazione Hellas1903

Inizio di grande intensità da parte dei gialloblù, il Napoli però fa il Napoli e con Politano e Kvaratskhelia riesce a stendere la difesa del Verona. Gialloblù lenti nel leggere le giocate dei partenopei. Risultato legittimato dalla qualità dei giocatori di Garcia. Nel secondo tempo Kvaratskhelia segna una doppietta ma la gara viene riaperta con la rete di Lazovic. Verona che insiste e prova a restare in partita ma il Napoli è bravo a difendersi e a subire il pressing senza altri pericoli. Verona intenso ma poco preciso. Il Napoli ha qualità superiore e vince la partita, spazzando via le polemiche degli ultimi giorni.

FORMAZIONI

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Faraoni, Hongla, Serdar, Doig; Ngonge, Folorunsho; Djuric

A disposizione: Berardi, Perilli, Lazovic, Henry, Cruz, Joselito, Saponara, Terracciano, Suslov, Duda, Charlys, Tchatchoua, Coppola, Mboula, Bonazzoli

Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

A disposizione: Contini, Gollini, Demme, Olivera, Simeone, Zerbin, Lindstrom, D'Avino, Ostigard, Zanoli, Gaetano

Allenatore: Rudi Garcia

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

Assistenti: Luca Mondin (Sez. AIA di Treviso), Damiano Margani (Sez. AIA di Latina)

PRIMO TEMPO, GRANDE INTENSITÁ DEL VERONA NEI PRIMI MINUTI, IL NAPOLI POI ESCE ALLO SCOPERTO E PROVA DIVERSE CONCLUSIONI TROVANDO IL GOL DI POLITANO E KVARATSKHELIA

DOPPIA OCCASIONE VERONA AL 2’ E 3’. Iniziano bene i gialloblù con due occasioni ravvicinate nei primi due minuti di gioco a seguito degli sviluppi di due calci d’angolo. Prima Dawidowicz e poi Magnani, impensieriscono Meret con due colpi di testa. Il portiere azzurro si fa trovare pronto in entrambe le situazioni.

Partita giocata a grandi ritmi da entrambe le squadre, Faraoni sgambetta Kvaraskhelia al 5’ e mostra l’atteggiamento di grande intensità messo in campo dall Verona. Il Napoli prende campo e Raspadori prova la conclusione col destro all’, Montipò respinge coi pugni. Il Napoli sta crescendo e si guadagna un calcio d’angolo all’12, i partenopei battono veloci e Lobotka prova il cross verso l’area, Folorunsho vince il duello aereo con Natan e riesce a liberare la zona, subendo fallo.

Al 15’ politano prova la sua specialità, con un tiro a giro mancino che impegna Montipò, il portiere respinge in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina il Napoli alza il pressing e con Di Lorenzo prova un passaggio rasoterra in area piccola, i gialloblù riescono a salvarsi ancora in corner. Al 17’ Zielinski serve Raspadori lanciato a rete, Montipò legge il movimento e con un’uscita bassa allontana la palla e il pericolo. Al 22’ Dawidowicz entra in ritardo su Raspadori, e concede un’importante punizione agli avversari.

OCCASIONE NAPOLI CON RASPADORI al 23’. Il calcio piazzato viene battuto corto da Mario Rui che con un tocco corto serve Raspadori che prova poi la conclusione. Montipò si distende in tuffo e devia in angolo. Sugli sviluppi del corner la palla arriva a Politano che prova il tiro ma svirgola alto.

GOL NAPOLI CON POLITANO AL 27. Azione ben ragionata del Napoli, triangolazione di Mario Rui, Zielinski e Raspadori con quest’ultimo che si smarca e serve una palla perfetta per Politano che da solo deve solamente piazzarla. Montipò questa volta non può niente.

OCCASIONE CAJUSTE AL 28’. Un minuto più tardi il Napoli rischia di raddoppiare con Cajuste mandato in porta da Raspadori, ma il giocatore svedese prende in pieno Montipò e spreca la chance.

Il Napoli ha preso in mano la partita e continua ad attaccare un Verona che sembra aver accusato il colpo. Raspadori è ancora il più ispirato e al 31’ si gira in un fazzoletto, Magnani è bravo a coprire lo specchio della porta. Il Napoli reclama un rigore su Raspadori al 33’, il direttore di gara Abisso ci pensa un po’ ma poi lascia correre. Il primo segnale di reazione gialloblù arriva al 35’, una palla intelligente di Faraoni serve Serdar che prova la conclusione, tiro potente ma poco preciso. Il Verona prova a restare in partita.

AMMONIZIONE PER MAGNANI AL 37’. Kvaratskhelia prova il sombrero sul difensore gialloblù che alza la gamba e lo atterra. Punizione defilata e battuta corta dal Napoli, il Verona esce in pressing e riesce a guadagnare palla con una rimessa laterale. La squadra di Baroni prova a non farsi schiacciare dal palleggio del Napoli.

RADDOPPIO NAPOLI CON KVARATSKHELIA AL 43’. Verona spaccato in due al 43’, contropiede micidiale del Napoli, Politano serve Kvaratskhelia che finge la conclusione con il destro e sposta la palla sul mancino, trovando il gol.

Faraoni e Mario Rui ammoniti al 45’ sugli sviluppi dell’esultanza di Kvaratskhelia che ha infastidito i gialloblù e che ha scatenato uno scontro tra le due squadre, i due difensori vengono quindi ammoniti per le rispettive proteste.

Kvaratskhelia giganteggia e subisce un fallo qualche minuto più tardi. Al 45+3’ Abisso fischia la fine del primo tempo.

Vantaggio meritato del Napoli che si dimostra potenzialmente sempre pericoloso quando si avvicina alla trequarti, il Verona non deve cadere nelle provocazioni e cercare di restare in gara senza cedere al nervosismo per le giocate del georgiano.

SECONDO TEMPO, SEGNA ANCORA KVARA, LA RIAPRE LAZOVIC MA NON BASTA.

TRIPLO CAMBIO PER BARONI:

TERRACCIANO, BONAZZOLI E LAZOVIC PER AMIONE, NGONGE E SERDAR

Baroni prova a ridisegnare la squadra in campo sostituendo tre giocatori.

Al 46’ Doig prova un cross alto, Mario Rui devia in fallo laterale, Verona che prova

OCCASIONE VERONA AL 47’. Sponda di Djuric per Bonazzoli che prova una conclusione ravvicinata e con la punta colpisce debolmente e Meret respinge la conclusione.

Corner al 49’ del Napoli con Politano che serve Kvaratskhelia al limite dell’area, il georgiano si coordina e prova la conclusione, palla liftata che esce sopra la traversa.

Il Verona prova a pressare e ad impensierire il Napoli ma non riesce a trovare la conclusione verso la porta.

GOL KVARATSKHELIA AL 55’. Politano serve il numero 77 del Napoli che si invola verso la porta e rientrando sul destro, stende Montipò.

60’ LAZOVIC PER LA REAZIONE DEL VERONA. Dopo un’ora di confusione, ecco la reazione dei gialloblù. Lazovic sfrutta un errore difensivo di Di Lorenzo e riaccende la partita e il pubblico del Bentegodi.

CAMBIO VERONA, entra Tchatchoua per Doig.

Verona che conquista un calcio d’angolo al 63’, il Napoli respinge in rimessa laterale.

GIALLO PER BONAZZOLI che prova l’anticipo su Lobotka ma il Napoli guadagna una punizione pericolosa dal limite dell’area. Batte Raspadori e la conclusione impegna Montipò a respingere in corner.

Cambi anche per Garcia al 67’, con l’ingresso dell’ex Simeone per Raspadori e Zanoli per Mario Rui.

OCCASIONE VERONA AL 69’. Tchatchoua crossa dalla sinistra per Djuric che stacca di testa in anticipo su Natan, conclusione di poco fuori.

OCCASIONE NAPOLI AL 70’. Cajuste in area incrocia con destro e la sua conclusione scheggia il palo finendo fuori di poco.

OCCASIONE VERONA AL 73’. Faraoni serve Bonazzoli che si inserisce e con la punta colpisce al volo, Meret si fa trovare pronto e riesce a respingere di lato.

Ultimo quarto d’ora che si preannuncia ad alta intensità, con entrambe le squadre determinate a cercare il gol. Finisce la partita di Kvaratskhelia al 77’, che lascia il posto a Lindstrom.

Ultimo cambio per Baroni al 78’, che prova la carta Henry per Djuric.

Ammonizione per il neo entrato Lindstrom che tira per la maglia Tchatchoua.

All’81’ Simeone in area, si fa ipnotizzare dal portiere gialloblù e spreca, azione poi che sarebbe stata resa vana da un fuorigioco iniziale. Ultimi cambi per Garcia, escono Zielinski e Politano per Zerbin e Gaetano.

Verona che prova gli ultimi assalti ma non riesce ad essere pericoloso. Al 86’ Gaetano colpisce debolemente e Montipò può controllare.

Il Napoli continua a gestire la palla e riesce ad abbassare il ritmo.

OCCASIONE NAPOLI AL 89’. Zerbin colpisce di sinistro e Montipò respinge con i piedi. QUATTRO MINUTI DI RECUPERO.

OCCASIONE VERONA AL 90’. Faraoni si coordina e colpisce al volo dal limite dell’area, palla fuori di pochissimo, con Meret che si è disteso ma non ha toccato il pallone.

Il Verona ci ha provato fino alla fine, ma non è bastato. Il Napoli passa al Bentegodi e torna alla vittoria.

HELLAS VERONA-NAPOLI1-3

Reti: 27' Politano, 43' e 55' Kvaratskhelia, 60' Lazovic

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione (dal 46' Terracciano); Faraoni, Hongla, Serdar (dal 46' Lazovic), Doig (dal 62' Tchatchoua); Ngonge (dal 46' Bonazzoli), Folorunsho; Djuric (dal 78' Henry)

A disposizione: Berardi, Perilli, Cruz, Joselito, Saponara, Suslov, Duda, Charlys, Coppola, Mboula

Allenatore: Marco Baroni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Natan, Rrahmani, Mario Rui (dal 66' Zanoli); Cajuste, Lobotka, Zielinski (dall'83' Gaetano); Politano (dall'83' Zerbin), Raspadori (dal 66' Simeone), Kvaratskhelia (dal 77' Lindstrom)

A disposizione: Contini, Gollini, Demme, Olivera, Lindstrom, D'Avino, Ostigard

Allenatore: Rudi Garcia

Arbitro: Rosario Abisso (Sez. AIA di Palermo)

Assistenti: Luca Mondin (Sez. AIA di Treviso), Damiano Margani (Sez. AIA di Latina)

NOTE. Ammoniti: 37' Magnani, 45' Faraoni, 65' Bonazzoli, 80' Lindstrom. Spettatori: 20.549

