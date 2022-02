Tudor: “Abbiamo fatto una buona gara, ma non una grande gara”

L'allenatore del Verona: "Errori in difesa e poche occasioni create, si è sentita la mancanza degli assenti"

"Abbiamo fatto una buona gara - dice l'allenatore dell'Hellas - ma per fare punti a Torino bisogna fare una grande gara. Ci sono stati due errori nostri, poi la qualità di Vlahovic ha fatto la differenza. Noi in avanti non abbiamo creato occasioni come le altre volte. La Juve dietro oggi era molto concentrata. La mancanza di Caprari e Simeone si è un po' sentita. La convinzione di fare questo tipo di calcio a uno contro uno come mi è nata? Ho parlato anche con il mio amico Ivan Juric e mi sono convinto. Mi piace e lo sento mio, e questa è la cosa più importante altrimenti non potrei trasmetterlo ai miei calciatori. Retsos e Praskelik non possono dopo una settimana aver già imparato questo tipo di gioco, ci vuole tempo".