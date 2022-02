Tudor: “Bene il mercato, a Torino per fare il nostro calcio. Siamo in un buon momento”

Il tecnico gialloblù: "Deciderò domani chi gioca tra Kalinic e Lasagna"

Redazione Hellas1903

L'allenatore del Verona Igor Tudor presenta in conferenza stampa la partita dell'Hellas di domenica a Torino contro la Juventus.

"Vlahovic? È un bel giocatore - dice l'allenatore croato - uno dei più forti in quel ruolo. Hanno fatto un acquisto importante. Si marca al meglio delle proprie possibilità: lui è forte, ma si gioca sempre in undici. Loro hanno molti campioni che possono risolvere la partita in ogni momento. Sarà una gara bella da affrontare.

Sarà la prima volta che andrò là da allenatore avversario. Ho passato molti anni lì, ci sarà il cinquanta per cento di pubblico dopo i 5 mila delle ultime partite, quindi sarà ancora più bello. Cercheremo di prepararla nel miglior modo possibile, con tanta voglia di fare bene: andiamo là a fare il nostro calcio, stiamo bene, siamo in un buon momento. Abbiamo provato a migliorare certe cose in queste settimane.

I nuovi acquisti? Sono contento, abbiamo lavorato bene da quel punto di vista. Sono arrivati giocatori che possono non solo dare una mano, ma anche giocare. Retsos si allena con noi da una settimana e sono contento di lui, Praszelik è un ragazzo in gamba, con tanta voglia di fare. Ci vorrà un po' di tempo per entrare nei nostri ritmi, ma avranno i loro spazi.

Chi gioca tra Kalinic e Lasagna? Decido domani. Kale ha fatto gol, Lasagna sta bene da un po' di tempo. Magari giocano insieme.

Il nostro mercato in difesa? Come ho detto prima sono contento: c'è Retsos, c'è Sutalo, a me Coppola piace molto. Tameze ha fatto bene in quel ruolo, volendo c'è anche Faraoni. Secondo me abbiamo fatto un buon mercato, abbiamo preso un giocatore sulla trequarti, dove eravamo un po' corti. Praszelik è ancora giovane, ha doti interessanti".