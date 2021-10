Tudor: “Ci teniamo stretto il punto, bene nel secondo tempo”

L'allenatore del Verona: "La Juve ha perso? Una brutta notizia per noi"

"È stata una partita difficile, abbiamo fatto un brutto primo tempo e un buon secondo, nel quale abbiamo spinto e dominato. Il punto ce lo teniamo stretto non è facile giocare contro l'Udinese. Siamo contenti e ora prepariamo la gara contro la Juve.

I tanti cambi? Nessun giocatore può fare tre partite in sei giorni. Lo fanno tutti, non ho messo sconosciuti ma Lasagna e Kalinic.

La Juve ha perso? Per noi non è una bella notizia. Comunque una gara affascinante, la prepariamo per fare la nostra parte".