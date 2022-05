Tudor: “Col Torino out Barak e Faraoni. Difendiamo il nono posto”

Il tecnico gialloblù: "Spazio a Cancellieri? Non voglio sperimentare troppo

Igor Tudor presenta in conferenza stampa la sfida di domani alle 18 al Bentegodi tra il Verona e il Torino. Queste le parole dell'allenatore dell'Hellas.

"Pensavo di giocare per il nono posto quando sono arrivato? Quando uno arriva non pensa troppo al futuro. Poi abbiamo fatto belle cose, e siamo orgogliosi di questo. Domani c'è da difendere il nono posto. C'è da fare una bella gara contro una squadra che ha fatto altrettanto bene, e che gioca in modo simile. L'obiettivo è dare il meglio, sperando che basti".