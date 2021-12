Tudor: “Col Venezia non dovremo sbagliare nulla. Spazio a Lasagna, Kalinic out fino a gennaio”

L'allenatore dei gialloblù: "Dovremo sfruttare quello che ci concederanno"

Col Venezia sarà una partita difficile, contro una squadra che si organizza bene dietro. Hanno questa spensieratezza, di chi non si aspetta niente, tra virgolette. Hanno giocatori interessanti, con gamba. Se li lasci giocare loro giocano. Sarà importante non concedere le transizioni ed essere al massimo, facendo la cosa più importante di tutte, ovvero non sbagliare nulla. Il Venezia concede poco, devi essere bravo a sfruttare quello che ti concedono. Lottiamo in dieci per salvarci, siamo in tanti. Io non mi fido di niente e di nessuno. Come ho già detto, se hanno quindici punti non è un caso. È una squadra seria, che sta bene e sfrutta le sue doti. Anche l'Empoli ha proposto un bel gioco contro di noi.