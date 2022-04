Tudor: “Con l’Inter una delle partite più belle”

Il tecnico dell'Hellas: "Arriviamo carichi, giocare a San Siro dà grandi motivazioni"

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista della gara con l'Inter.

Ha detto il tecnico dell'Hellas: "È una delle partite più belle: c'è poco tempo tra la gara di sabato e quella con il Genoa, ma sufficiente per recuperare bene dopo una bella vittoria in casa, che ci dà carica. Giocare a San Siro ti dà grande motivazione. Proveremo a fare una bella gara".

Il Verona non ha mai vinto a San Siro e Tudor osserva, parlando del prossimo confronto: "Sarà super difficile, ma anche super bello. Dovremo fare le cose con grande motivazione, ma senza obblighi: sta tutto a loro, ma questo non significa che noi non andremo a cento. Vogliamo fare le nostre cose".