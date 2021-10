Tudor: “Contro lo Spezia gara tosta, ma dipende da noi. Veloso ci sarà”

L'allenatore del Verona: "Lo Spezia ha fatto punti solo fuori casa? Non credo alle statistiche"

Redazione Hellas1903

Igor Tudor presenta in conferenza stampa la partita del Verona di domani contro lo Spezia. Queste le sue dichiarazioni.

"Abbiamo fatto una buona settimana di lavoro, è tornato anche Veloso che è a disposizione. Sarà una partita difficile contro uno Spezia tosto. Hanno qualità ma non temo nulla di particolare di loro, dipende sempre da come giochiamo noi, io preparo le partite al massimo. Hanno fatto gli unici punti fuori casa? Non credo alle statistiche.

Kalinic? È forte, non credo sia merito mio se si è sbloccato. Lui sa farsi trovare pronto. Per quanto riguarda l'aspetto fisico abbiamo lavorato su vari fronti. A Genova, prima del rigore inesistente dato, siamo stati quasi perfetti fisicamente e mentalmente. Purtroppo nel calcio può succedere di tutto. Dobbiamo crescere anche sui piccoli dettagli che possono costare caro.

Facciamo tanti gol? era importante mettere tutte e tre le punte nelle ultime partite per dare loro minuti nelle gambe. Caprari può giocare dietro alla punta se giocano Kalinic o Lasagna. Barak e Caprari sono importanti e vedrò come farli giocare assieme.

Nelle ultime tre partite potevamo anche fare nove punti e questo mi dà buone sensazioni, c'è qualità. Tocca a me trasmettere ai ragazzi la consapevolezza che siamo una squadra forte e che se si molla un po' in A non si fanno punti.

Motta? Mi piace come allenatore, ha un bel modo di imporsi.

Montipò? Non capisco le critiche, sono contento di averlo e convinto che farà una grande stagione, anche grazie al nostro bravissimo preparatore.

Cancellieri? È un talento dalla buona gamba e corsa. Non ho ancora trovato il ruolo per lui, è un'ala pura e bisogna adattarlo un po' come è stato fatto con Lazovic. Dietro la punta non è la sua posizione ideale, ci stiamo lavorando e mi spiace che non abbia potuto ritagliarsi qualche minuto".