Tudor: “Difficile dare fastidio se siamo quelli del primo tempo”

L'allenatore dell'Hellas: "L'Inter ci ha dominato per 45', poi meritavamo il gol"

Poi: "Inzaghi ha detto che daremo fastidio a tutti fino alla fin del campionato? Se facciamo come il primo tempo sarà difficile. Le motivazioni devono essere sempre le stesse. Loro sono entrati bene in partita giocando da dietro, prendevano le seconde palle e noi non bene nel primo tempo".

Aggiunge Tudor: "Abbiamo parlato apertamente come sempre. Secondo me è stato anche perchè nel primo tempo andavano a mille e quando una squadra con quelle doti va a mille fai fatica. Devo capire quanto noi non eravamo al massimo, nel secondo tempo siamo arrivate tante volte davanti. Meritavamo un gol per riaprire la gara ma non siamo riusciti a farlo. Spiace per il primo tempo ma guardiamo avanti".