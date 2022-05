Tudor e Cioffi, i dettagli della situazione

Contratto da risolvere per il tecnico croato

È in evoluzione la situazione panchina per il Verona, con nuovi dettagli che emergono. Come già scritto da giorni e confermato oggi, Igor Tudor lascerà l'Hellas per le perplessità da tempo avute in merito al suo prosieguo sulla panchina gialloblù. Con lui si dovrà andare dunque alla risoluzione del contratto, valido fino al 2023.