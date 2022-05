Tudor: “Futuro al Verona? Ora non posso dire nè sì nè no”

L'allenatore: "Parlerò con Setti e vedrò se ci sono i presupposti per restare"

"Ci tenevamo a finire con una bella prestazione contro una squadra di campioni. Il 3-3 di oggi è giusto, anche se ci dispiace perchè eravamo partiti in vantaggio di due gol. Ma venire qui, contro la Lazio, e giocare così è motivo di orgoglio. Sono stato fortunato a trovare un gruppo così, non c’è un giocatore marcio, c’è tutta buona gente e giocatori che vogliono lavorare. È stato un anno bellissimo. L'abbraccio con D'Amico? Ci vogliamo bene, abbiamo fatto del nostro e siamo contenti.

Per quanto riguarda il futuro dovremo rivederci con Setti e vedere se ci sono i presupposti per continuare insieme. Non posso dire né sì e né no adesso. Me lo devo sentire io se sarà giusto continuare, così come il presidente”.