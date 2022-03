Tudor: “Grande gara, se doveva vincere una squadra quella era il Verona”

L'allenatore: "Tirato solo due volte in porta? E chissenefrega"

"Abbiamo concluso in porta solo due volte? - risponde sorridente l'allenatore dell'Hellas - questa è la stranezza del calcio. Abbiamo fatto una grandissima gara, il primo tempo poteva essere 0-2, nel secondo tempo abbiamo mancato nell'ultimo passaggio. E' un punto meritatissimo e se doveva vincere una squadra doveva essere il Verona. Oggi abbiamo veramente fatto bene, creando tanto, non mi importa nulla di questa statistica dei soli due tiri in porta, chissenefrega, oggi sono veramente soddisfatto".