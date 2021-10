Tudor: “Guardiamo al futuro con ottimismo, vittoria meritata e bravo Montipò”

L'allenatore del Verona: "Ci sono comunque molte cose da migliorare"

"C'è solo da fare i complimenti ai ragazzi - dice l'allenatore dell'Hellas - abbiamo fatto un'ottima gara, meritando di vincere. Guardiamo al futuro con ottimismo. Ci rimetteremo a lavorare perché ci sono tante cose da migliorare. L'aggressività è una caratteristica di questa squadra da un po' di tempo. L'intensità e l'aggressività sulle seconde palle è la cosa che mi è piaciuta meno nelle mie quattro partite, l'abbiamo fatto meno che nelle altre tre precedenti. Montipò ha fatto due-tre parate straordinarie al momento giusto, non permettendo allo Spezia di riaprire la gara. Siamo felici. Sono contento della rosa, poi un allenatore è sempre contento quando segna un attaccante, è importante per l'autostima. Dopo la sosta avremo le big? Noi prepariamo tutte le partite alla stessa maniera. Poi ci sono alcune squadre che hanno calciatori a cui non puoi lasciare niente, ma è bello e stimolante. Ora ci sono Milan, Lazio, Juventus, Napoli e in mezzo l'Udinese fuori casa. C'è da fare il meglio possibile".