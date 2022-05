Tudor: “Il Milan ha meritato la vittoria”

L'allenatore dell'Hellas: "Mi ha fatto arrabbiare il secondo gol per come lo abbiamo preso. Stagione comunque straordinaria"

"Noi abbiamo fatto una buona gara, niente di più, il Milan ha fatto una grande gara e ha meritato di vincere. Contro queste grandi squadre che hanno queste grandi motivazioni è difficile giocarsela. Abbiamo anche creato delle occasioni. Mi ha fatto arrabbiare il loro secondo gol, che ci ha un po' tagliato le gambe, è tutta la settimana che lavoriamo sul loro contropiede. Cosa ci manca? Non ci manca nulla, qui a Verona non manca nulla, questi 52 punti sono una cosa pazzesca, abbiamo fatto un anno straordinario, con belle gare anche con grandi squadre. Non è che questo si può fare ogni domenica però. Contro queste squadre noi possiamo fare risultato solo se loro non sono al cento per cento".