Tudor: “Il primo tempo migliore della stagione. Tanti gol? Giocatori forti”

L'allenatore del Verona: "Il calcio va in una nuova direzione e a me piace"

"Non puntiamo più alla salvezza? - dice l'allenatore del Verona - No, abbiamo messo un bel mattone per il traguardo ma, finché non lo raggiungiamo, solo a quello dobbiamo pensare. La società ha gestito molto bene la situazione dei contagi che abbiamo patito. Oggi potevamo fare molti gol, poi il calcio ti può punire, invece oggi abbiamo vinto. Abbiamo strameritato, facendo il primo tempo migliore della stagione. Facendo questo tipo di calcio facciamo fatica a cambiare gli uomini durante la gara. Possiamo lavorare di più sulla compattezza quando ci abbassiamo un po'. A noi interessa fare le nostre cose, qualunque sia il risultato. Fatto tanti gol? Perchè abbiamo giocatori forti. Il calcio deve andare in questa direzione, meglio 2-3 che 0-1, a me piace così. Cosa ho detto alla fine a Barak? L'ho abbracciato con affetto dopo una grande vittoria".